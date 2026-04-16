Врач призвал не чистить зубы сразу после одного типа еды

Стоматолог Андрес Рамирес призвал не чистить зубы сразу же после употребления одного типа еды. Его слова передает издание Deia.

Рамирес заявил, что нельзя сразу же чистить зубы после употребления сладостей. Дело в том, что сахар в полости рта мгновенно превращается в кислоту.

«Если вы почистите зубы и потрете их кислотой, то это может привести к деминерализации эмали», - предупредил доктор.

В связи с этим он призвал подождать хотя бы полчаса и только потом заняться гигиеной полости рта.

Кроме того, врач посоветовал употреблять все сладости сразу, а не короткими порциями каждые 15 минут. Так можно сократить время негативного воздействия кислоты на зубы и, следовательно, защитить их, пояснил Рамирес.

Ранее стоматолог Нодира Сарсадских предупредила об опасности щелчков в челюсти. Врач рассказала, что из-за них со временем у человека может перестать нормально открываться рот.

