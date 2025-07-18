Россиянам запретили купаться в отеле Египта под угрозой расстрела

18.07.2025 | 12:56

Россиян заселили в отель Шарм-эш-Шейха, Египет, с видом на военную базу. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным источника, туристы оказались в пятизвездочной гостинице Stella Di Mare Beach Hotel & Spa, заплатив 250 тысяч рублей на двоих за 10 дней. О соседстве со стратегическим объектом их никто не предупредил.

Отдыхающие пожаловались, что каждый день в 7 утра их будит подъем служащих в казарме. Более того, россиянам запретили купаться и даже подходить к пляжу «под угрозой расстрела». Побережье патрулирует катер, военные могут принять оказавшихся на берегу людей за диверсантов и начать стрелять.

В итоге люксовый отдых не удался. Постояльцам приходится терпеть грохот стрельбищ и искать места для купания в других отелях.

Ранее российская туристка полностью оглохла во время отдыха в Китае. Она обратилась к местным врачам с болью в ушах, и после назначенных таблеток у нее онемела половина тела.