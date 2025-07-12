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В стране и мире

Супермуравьи захватили Европу и добрались еще до одной страны

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Муравьи Tapinoma magnum начали нашествие на Великобританию. Об этом пишет Daily Mail.

Как и предсказывала Британская ассоциация по борьбе с вредителями, муравьи уже добрались до сельской местности. Ожидается, что из-за теплой погоды они появятся и в более населенных районах, что приведет к негативным последствиям.

Tapinoma magnum, которых прозвали «супермуравьями», живут огромными колониями, состоящими из 20 миллионов особей. Передвигаясь, они прокладывают под землей туннели, которые разрушают дороги и фундаменты зданий. Кроме того, они перегрызают провода и даже нападают на людей. Представители этого вида уже захватили Европу. Они проникли туда при импорте таких растений, как оливковое дерево, бананы и финиковые пальмы.

Считается, что муравьи угрожают инфраструктуре и сельскому хозяйству Европы. Так, в немецком городе Карлсруэ Tapinoma magnum обосновались под железнодорожными платформами, сделали их неустойчивыми и нарушили транспортную сеть. Во Франции супермуравьи стали в огромных количествах поедать дыню и клубнику. В швейцарском городе Винтертур они сорвали строительство проекта стоимостью три миллиарда фунтов стерлингов (318 миллиардов рублей).

Ранее сообщалось, что африканские пчелы, также известные как «пчелы-убийцы», начали продвигаться в северные штаты США. За последние три месяца они погубили мужчину, косившего траву, отправили трех людей в больницу, полтора километра преследовали туристов и оставили тысячу укусов трем лошадям.

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Источник — lenta.ru
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