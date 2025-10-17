Сетевое издание|18+|Пятница|17 окт 2025|16:26
Россияне начали экономить на покупках в магазинах

За первую половину 2025-го россияне начали экономить на покупках в магазинах. Об этом со ссылкой на исследование Совкомбанка сообщает газета «Известия».

К концу июля темпы роста трат в магазинах снизились вдвое - с 13–14 до 6 процентов. Доля тех, кто предпочитает откладывать свободные деньги, достигла 56 процентов. Розничный товарооборот за восемь месяцев 2025-го увеличился на 2,2 процента, этот показатель год к году упал в четыре раза, добавил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов. Сильнее всего замедлился спрос на непродовольственные товары: оборот вырос на 2 процента, почти в шесть раз ниже, чем в 2024-м.

В продуктовом ритейле темпы роста к сентябрю снизились с шести-восьми до двух процентов. Тренд на сокращение потребления в продовольственной рознице продолжается, магазины становятся более компактными и рационализируют ассортимент.

Как отмечает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров, причиной, по который россияне стали меньше тратить, стали тенденции на рынке труда и доходов населения. Число людей, находящихся на неполной занятости, растет, а компании сокращают выплаты премий сотрудникам. Это неизбежно приводит к тому, что потребители перестают увеличивать бюджеты на покупки, в том числе и продуктов питания. Потребитель начинает более прагматично подходить к тому, как он тратит деньги, пояснил он.

Ранее консультант по личным финансам Александр Патешман посоветовал россиянам покупать готовую еду (бизнес-ланчи), чтобы избежать переплат за продукты. Он рекомендовал гражданам регулярно употреблять подобную еду на работе и дома. При этом нужно внимательно следить за сроком годности бизнес-ланчей, который обычно является ограниченным и составляет 2-3 дня. Если срок годности готовой еды в скором времени истекает, ее можно приобрести со значительной скидкой, отметил эксперт. Это поможет сэкономить на продуктах, резюмировал Патешман.

Источник — lenta.ru
