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В России озаботились слишком низкими ценами на яйца

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Падение цен на яйца в России может означать, что птицефабрики избавляются от кур-несушек. Низкой стоимостью продукта озаботилась заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина, сообщает Forbes.

Опасаясь, что к Новому году цены вновь взлетят, депутат направила письмо в Росптицесоюз с просьбой предоставить информацию о текущих условиях поставки яиц. По ее словам, при себестоимости в 60 рублей многие магазины закупают яйца по 30 рублей.

Член совета директоров птицефабрики «Авангард» Алексей Бурмистров подтвердил, что уже несколько месяцев яйцо приходится реализовывать значительно ниже себестоимости.

«Цену диктуют покупатели - ретейл, оптовики, переработчики. И они понимают, что яйцо уже произведено, средства потрачены, и компании, пытаясь выручить хоть что-то за продукцию, которая у них лежит (а она скоропортящаяся), идут даже на продажу в убыток», - пояснил он. Пытаясь справиться с переизбытком, некоторые производители стали забивать птицу, но это скорректировало цены лишь на 5-10 рублей.

По словам исполнительного директора консалтинговой компании «Ринкон» Константина Корнеева, проблема связана как с появлением новых мощностей, так и с восстановлением работы площадок, которые приостанавливали выпуск из-за болезней птиц, а также снижения спроса со стороны переработчиков, в том числе кондитеров.

Ранее сообщалось, что яйца в России подешевели почти в четыре раза. Стоимость десятка яиц снизилась до 32 рублей, отмечается в публикации. В магазинах разных торговых сетей цена варьируется от 43 рублей до максимальных 74 рублей. Независимый эксперт Александр Корбут пояснил, что главной причиной падения цен стало сокращение спроса со стороны покупателей. Еще одной причиной является высокая стоимость утилизации этого товара для компаний.

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Источник — lenta.ru
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