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В стране и мире

Россияне оценили идею введения налога на тунеядство

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Большинство россиян — 59 процентов — не поддерживают идею введения в стране налога на тунеядство, однако каждый третий скорее одобряет ее. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Самое большое понимание налог на тунеядство встречает у поколения 1948-1967 годов рождения, а вот среди россиян, родившихся в XXI веке, согласны с идеей только 19 процентов. Среди последних не поддерживают потенциальный налог 76 процентов. При этом 8 процентов из всех опрошенных ответить на вопрос затруднились.

Помимо налога, 45 процентов россиян хотели бы принятия закона, предусматривающего строгое наказание для тунеядцев, как было в СССР. Поддерживают такое изменение больше половины неработающих граждан — 52 процента, а вот тем, кто работает, наказание за уклонение от трудоустройства кажется менее приемлемым — 41 процент.

Как и в предыдущем опросе, меньше всего наказывать тунеядцев хотят зумеры (19 процентов), а больше всего — граждане 1967 года рождения и старше (58 процентов).

В определении термина «тунеядец» респонденты разошлись. Так, 46 процентов считают, что так называют людей, которые не работают и ничего не делают. Еще 24 процента думают, что тунеядцы — это те, кто живут за счет государства, родственников, семьи и родителей. Почти столько же — 22 процента — думают, что тунеядцы прожигают жизнь и ничего не хотят, а 9 процентов уверены, что тунеядцем называют человека, который ведет паразитический и маргинальный образ жизни.

Директор по стратегическому развитию аналитического центра ВЦИОМ Степан Львов в комментарии «Ведомостям» отметил, что, по всей видимости, средний респондент хочет наказания для «настоящих тунеядцев» (ответственность по закону), однако, когда речь идет о том, что может коснуться его самого (налог), число желающих репрессий падает.

Впервые о возможности возвращения в России налога на тунеядство в правительстве заговорили почти десять лет назад — в 2016 году. Тогда инициативу поддерживал Минфин, а в Минтруде посчитали, что достаточно будет собирать с граждан по 20 тысяч рублей в год.

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Источник — lenta.ru
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