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У россиянина начался некроз из-за поездки на автобусе

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В Красноярске 18-летний молодой человек получил химический ожог после поездки в автобусе и попал в больницу. Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на мать пострадавшего.

Согласно сообщению, молодой человек во время поездки почувствовал жжение на ягодице и решил пересесть. Встав, он увидел, что кресло, на котором он сидел, испачкано. После поездки молодой человек смыл с себя гелеобразное вещество, которым испачкался, а также обработал рану перекисью водорода. Вернувшись домой, он обратился в больницу.

«Правая ягодица была еще более-менее, а на левой был глубокий ожог, начался некроз. Черное пятно размером с ладонь», - поделилась мать пострадавшего.

Молодого человека госпитализировали. Медики оценивают его состояние как удовлетворительное и обещают выписать до конца недели.

Ранее сообщалось, что у мужчины начался некроз пениса после секса с бывшей возлюбленной. Как оказалось, во время секса с бывшим возлюбленным она плеснула кислотой на его пенис.

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Источник — lenta.ru
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