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Россиянин из-за любви к девушке похитил соперника и вывез его в лес

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В Ленинградской области полиция задержала трех россиян в возрасте от 18 до 21 года, которые похитили 24-летнего мужчину. Об этом в своем Telegram-канале сообщает региональное управление МВД.

По данным следствия, 6 июля в 23:00 трое молодых людей напали на своего знакомого в помещении заброшенного здания в деревне Кукуй, избили и поместили в багажник Toyota, после чего вывезли в лес.

Там его избили и отобрали телефон. На такой поступок юные гангстеры пошли из-за любви одного из них к девушке, которую юноша ревновал к похищенному.

Возбуждено уголовное дело о похищении человека.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге полицейский избил ведущего «Карусели» Андрея Гликогена.

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Источник — lenta.ru
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