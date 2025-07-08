Cайтам запретят автоматическое списание денег у россиян

08.07.2025 | 14:22

Кабмин одобрил запрет на автоматические списания денежных средств за онлайн-подписки. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на документ в распоряжении редакции.

Как уточняется, речь идет о доработке закона «О защите прав потребителей». Правительственная комиссия по законопроектной деятельности уже одобрила соответствующие поправки. Они предусматривают запрет на несанкционнированные списания с банковских карт клиентов при оплате подписок на онлайн-ресурсы без согласия пользователя.

Продавцов обяжут обеспечивать возможность запретить использовать реквизиты карт, если они были удалены из личного кабинета. Документ с новыми правилами списания средств был внесен в Госдуму летом 2023 года. Его приняли в первом чтении в сентябре 2024 года.

Изменения коснутся сервисов, у которых есть функция ежемесячной оплаты. В этот список попадают онлайн-кинотеатры и программы лояльности.

Авторы поправок указывают, что они направлены на предоставление дополнительных гарантий пользователям, а за поставщиками таких услуг закрепляется обязанность раскрытия полных сведений об условиях оказания услуги. Кроме того, клиенту должны пояснить способы отказа от подписки еще до заключения договора.

Ранее искусственный интеллект нашел «финансовые дыры» россиян. Одни из самых частых - платные подписки, которыми никто не пользуется, импульсивные траты и отсутствие накоплений, даже при стабильном доходе.