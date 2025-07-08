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Футбольную команду оштрафовали за использование злых духов ради победы

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В Китае футбольную команду «Чанчунь Сиду» обвинили в нечестной победе и оштрафовали на 30 тысяч юаней (330 тысяч рублей). Об этом пишет South China Morning Post.

«Чанчунь Сиду» играли против «Шаньси Чунде Ронгай». Находка в их раздевалке спровоцировала расследование. Перед матчем там нашли желтые бумажные полоски с надписью «По императорскому указу "Шаньси Чунде Ронгай" потерпит неудачу».

Полоски оказались традиционными даосскими талисманами «фу». Жители Китая верят, что они могут приносить удачу или насылать проклятья.

Талисманы в раздевалку противникам подложили футболисты «Чанчунь Сиду». Их наказали за использование злых духов. Примечательно, что они действительно выиграли в матче 2:0.

Ранее сообщалось, что на Мальдивах министра окружающей среды, изменения климата и энергетики обвинили в попытке применить черную магию против президента страны. Использование магии в стране не влечет за собой уголовную ответственность, однако по действующим шариатским законам колдуна или ведьму могут заключить в тюрьму на срок до полугода.

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Источник — lenta.ru
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