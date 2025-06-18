Проводивший ритуал россиянин спровоцировал лесной пожар площадью с три футбольных поля

18.06.2025 | 13:44

Житель Бурятии проводил ритуальный обряд и спровоцировал лесной пожар площадью 20 тысяч квадратных метров, что эквивалентно трем футбольным полям. О происшествии сообщили в МЧС по российскому региону.

По данным ведомства, 45-летний россиянин проводил ритуальный обряд и оставил без присмотра тлеющее благовоние. В результате порывы ветра разнесли искры от аромапалочки по сухой траве - загорелся прошлогодний сухостой на землях сельхозназначения.

К тушению пожара привлекли 28 человек и 10 единиц техники МЧС. Возгорание ликвидировали.

В ведомстве добавили, что на данный момент на всей территории Бурятии действует особый противопожарный режим.

Ранее около сотни жителей поселка Сулхара в республике эвакуировали из-за лесного пожара. Расстояние от активной зоны возгорания до поселка составляло около шести километров.