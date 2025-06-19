Колбаса — 400 рублей, помидоры — 200, военная форма — 10 000. На что тратят деньги участники СВО и кто наживается на солдатах?

19.06.2025 | 13:48

Российские военные зарабатывают в зоне специальной военной операции (СВО) по 200-300 тысяч рублей в месяц, но их зарплаты практически полностью уходят на еду, амуницию и другие, в том числе боевые нужды. Иногда солдатам приходится отдавать сразу ползарплаты за день, а минимальные месячные траты составляют 30-40 тысяч рублей. О том, на что уходят эти деньги и кто наживается на участниках СВО, — в материале «Ленты.ру».

Сколько стоят продукты в зоне СВО

Жители территорий, на которых ведутся боевые действия, часто завышают цены на продукты. Причем, как рассказал боец с позывным Камчатка, цены для «гражданских» и людей в военной форме сильно отличаются.

«На рынке часто нет никаких ценников, поэтому бывает такое, что если подходишь в обычной одежде, то килограмм помидоров стоит 100 рублей, а если в военной, то цены подскакивают уже до 300-350 рублей. Это не везде, в основном у частников. Я не думаю, что дело в какой-то личной неприязни, просто каждый хочет иметь свою копейку», - отметил Камчатка.

С ним согласен военнослужащий с позывным Каспер, который отметил, что даже такие базовые товары, как молоко, хлеб стоят очень дорого. По его словам, в местных магазинах с «двумя тысячами рублей делать нечего».

По словам Камчатки, на продукты у него уходит от 10 до 20 тысяч рублей. Его сослуживцы тратят примерно столько же — в зависимости от личных предпочтений. Военный с позывным Бист, который занимает более высокую должность и в отличие от рядовых солдат зарабатывает 300 тысяч рублей в месяц, в свою очередь, отметил, что на еду в зоне СВО уходит минимум 1000 рублей в день, «если нормально питаться». Килограмм мяса, по его словам, стоит минимум 600 рублей.

Бист отметил, что «у парней на позициях» питание стоит дороже, потому что они не могут готовить сами и вынуждены покупать готовую еду. «Цены накручивают на 50 процентов. Если ты плохой бизнесмен у себя дома, то можешь приехать сюда и начать хорошо зарабатывать», — говорит собеседник «Ленты.ру».

Супруга военного из Донецкой народной республики Ирина, которая побывала в зоне боевых действий, отметила «московско-питерские цены» в местных магазинах и довольно большой выбор импортных продуктов. Овощи и фрукты там, по ее словам, «не самые дешевые».

«Килограмм вареников с картошкой стоит 600 рублей, вареники с лососем — 1400. Колбаса стоит 400 рублей, помидоры — 200, овощи и фрукты не самые дешевые. Пятилитровая бутылка самой простой воды стоит около 150 рублей», - сообщила она.

Насколько много приходится отдавать за военную форму

Помимо еды большую часть расходов составляет покупка амуниции. Военный с позывным Камчатка рассказал, что тратит 15 тысяч рублей в месяц на дополнительные вещи — футболки, форму и другую одежду.

«Каждый месяц мы скидываемся по 10 тысяч, чтобы что-то отослать ребятам на передок, если есть какие-то нужды, траты на автомобили и технику, чтобы она всегда была в хорошем состоянии. Если объединить расходы подразделения, то на это стабильно уходит около 20 тысяч рублей в месяц», пояснил Камчатка.

Боец с позывным Каспер рассказал, что военных обеспечили обмундированием, но обеспечили лишь единожды, к тому же тяжелым и неудобным.

«Приходится подгонять под себя либо покупать заново», — отметил он. Кроме того, при обстрелах обмундирование приходит в негодность и солдатам так или иначе приходится тратиться на новое, подчеркнул Каспер. «Здесь, в зоне СВО, ездят передвижные лавки с военной формой, — продолжает военный. — Она стоит 10 тысяч рублей, в то время как в России 4500 рублей. Экипировка в два раза дороже, чем в любом другом городе».

Военнослужащий с позывным Бист отметил, что за один боевой выход он тратит как минимум один комплект одежды, а новый нужно долго ждать, поэтому такие вещи он покупает сам. Жена военного Ирина также рассказала, что ее супруг часто тратит деньги на военную форму, так как новую выдают раз в полгода. Она заметила, что в зоне СВО дороже стоит не только форма, но и шевроны. Так, ее супруг покупал в ДНР шевроны по 3000 рублей за штуку, а в Санкт-Петербурге точно такие же продаются за 300 рублей.

На что еще тратят деньги военные в зоне СВО

Бист также поделился, что военные каждый месяц тратят собственные деньги на спутниковую связь — по его словам, в месяц на оплату терминала Starlink у него уходит 5000 рублей. Бензин солдаты тоже покупают сами — в сутки выходит около 600 рублей. У многих солдат популярны энергетики — для них это «топливо боевых действий», необходимое для поддержания бодрости.

«Работаем мы много и тяжело, порой даже без выходных и нормального режима сна. Поэтому энергетики так популярны. Люди пытаются хоть как-то восстановить силы», - подчеркнул Бист.

На некоторые нужды, по словам Биста, приходится откладывать по несколько месяцев — в качестве примера он привел установку РЭБ, которая помогает солдатам защититься от дронов. Помимо этого, военные собирают и отсылают деньги «на передок» — каждый месяц по 10 тысяч рублей, уточнил военный с позывным Камчатка.

Отдельной статьей расходов Бист назвал траты на похороны боевых товарищей. За все время службы у военного не было ни одного месяца, когда он не скидывался родным погибших. «Сколько у тебя есть совести, столько и скидываешь. Выплаты за похороны ждать очень долго, а похоронить нужно уже сейчас», — объясняет Бист.

Как и другие военные, муж Ирины регулярно скидывается на похороны сослуживцев, а также иногда участвует в покупке боевой машины перед боевым заданием. Она называет это непредвиденными тратами.

Во сколько бойцам СВО обходится отпуск

Большинство собеседников «Ленты.ру» отметили, что в отпуске тратят достаточно много, поскольку им хочется хорошо отдохнуть после тяжелых военных будней. Так, например, военнослужащий с позывным Камчатка рассказал, что в отпуске тратит около 350 тысяч рублей на развлечения.

«В отпуске мне хочется хорошо отдохнуть, поэтому я трачу около 350 тысяч — на путешествия, кафе и рестораны. В последний раз исследовал свой родной край, мне обошлось это в 180 тысяч. Останавливался на базах отдыха. В этот раз планирую отдохнуть в Сочи. Уже с отелем и прочими развлечениями насчитал 230 тысяч», - признался Камчатка.

Военный с позывным Бист был в отпуске один раз за полтора года и потратил около 200 тысяч рублей, где 50 ушло на такси, а остальная часть на подарки близким, еду и отдых.

В свою очередь, супруга военного Ирина отмечает, что «львиная доля расходов» приходится на дорогу.

«Львиная доля расходов уходит на дорогу — около 70-100 тысяч. Поскольку мы едем к родителям, то покупаем им продукты. Муж ремонтирует машину, оформляет страховку. На все уходит не меньше 50-70 тысяч. В среднем отпуск на двоих на три недели выходит около 200 тысяч», - рассказала она.

Такси — необходимость, которая позволяет добраться до дома во время отпуска без задержек, поэтому военные готовы тратить и тратят на эти поездки десятки тысяч рублей. «До Москвы я доехал за 44 тысячи рублей — на такси через знакомого. Здешние берут только до Ростова 25 [тысяч]», — рассказал Каспер.