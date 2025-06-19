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В стране и мире

Россиянам назвали поблажки в законе об изъятии бесхозных участков

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Стихийное бедствие или невозможность ухаживать за участком могут стать обстоятельствами, при которых бесхозную землю не изымут.

б этом сообщает РБК со ссылкой на заявление заместителя руководителя Росреестра Алексея Бутовецкого.

Наводнение, пожар и другие стихийные бедствия могут быть учтены судом и контрольно-надзорными органами в качестве обстоятельств, по которым земля не была освоена в установленный срок.

Кроме того, «человек может попасть в трудную жизненную ситуацию, это тоже может быть принято судом во внимание», отметил Бутовецкий.

Ранее был утвержден критерий неосвоенной земли. Например, земля считается неиспользуемой, если более половины ее площади захламлена или загрязнена отходами и их не убрали в течение года со дня выявления. У зданий не должна быть разрушена крыша, стены, окна должны быть застеклены. Участки не должны зарастать сорняками.

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Источник — lenta.ru
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