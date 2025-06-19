Центробанк рассмотрит перевод части пенсий в другой формат

19.06.2025 | 15:24

Банк России рассмотрит возможность автоматического перевода накопительной части пенсии россиян в программу долгосрочных сбережений (ПДС) в «спокойном режиме». Таким образом инициативу главы комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) прокомментировал зампред ЦБ Филипп Габуния, передает РБК.

По его мнению, проблема не выглядит первостепенной, важнее качество услуги, которая будет предложена гражданам, и того, как они в ней будут участвовать в дальнейшем.

«Вопросы того, если можно сделать что-то, что будет удобно для граждан в плане того, что условия улучшатся - такие инициативы все нужно рассматривать», - заключил он.

Аксаков, выдвигая инициативу, заметил, что пережать с нею нельзя, чтобы люди не утратили доверие, но задуматься об административном решении проблемы пора. «Может, нам принять законодательное решение, чтобы все были переведены в ПДС», - не исключил депутат.

Председатель наблюдательного совета, бывший первый зампред ЦБ Сергей Швецов поддержал идею, предложив формат пассивного перехода. Он подразумевает, что переведут все накопления, кроме тех, владельцы которых отказались уходить в ПДС. По его словам, следует ориентироваться на то, что граждане во всем мире склонны к пассивному поведению.

«Когда от гражданина в здравом уме, твердой памяти требуют отдать свои деньги, на это никто не соглашается. Парадокс заключается в том, когда это происходит автоматом, никто не против», - объяснил Швецов. Замминистра финансов Иван Чебесков, в свою очередь, указал, что его ведомство может рассмотреть такой вариант, если он окажется полезен.

ПДС заработала в январе 2024 года. За первый год работы власти не сумели выполнить план по привлечению граждан, поставленный президентом страны Владимиром Путиным. Привлечь удалось 216 миллиардов рублей, из которых 21 миллиард пришелся на софинансирование, хотя глава государства требовал довести объем до 250 миллиардов.

По данным ВЦИОМ, главными препятствиями для участия в программе долгосрочных сбережений россияне называют нехватку денег, недоверие к власти из-за изменений правил игры и ожидание, что высокая инфляция обесценит все накопления.