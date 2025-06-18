В стране и мире

Мужчину с деревянным колом арестовали за нападение на «волка-оборотня»

Печать
Telegram

В американском городе Солт-Лейк-Сити, штат Юта, арестовали охотника на оборотней. Об этом сообщает Fox13.

По утверждению очевидцев, 24-летний Хосе Мануэль Перес и его знакомый обедали в некоем заведении. Неожиданно Перес напал на своего спутника и попытался вбить ему в сердце деревянный кол с гвоздем, который был у него с собой.

Мужчина сумел вырваться и убежать. Перес попытался скрыться, но вскоре его задержали сотрудники полиции.

У него нашли рюкзак, украденный у потерпевшего, и несколько камней. Как объяснил Перес, он совершил нападение, потому что его знакомый был «волком-оборотнем». Камни требовались ему, потому что он боится оборотней.

Ранее сообщалось, что Пентагон вложил 22 миллиона долларов в поиски волков-оборотней, инопланетян и полтергейста на ранчо предпринимателя Роберта Бигелоу в американском штате Юта. Проект продолжался с 2008 по 2011 год и завершился неудачей. Оборотней не нашли.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте