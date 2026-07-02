Дефицит одного витамина связали с повышенным риском развития рака головы

Дефицит витамина D может быть связан с повышенным риском развития рака головы и шеи. К такому выводу пришли ученые, проанализировав данные более 216 тысяч пациентов.

Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition.

Исследователи сравнили людей с подтвержденным дефицитом витамина D и пациентов с нормальным уровнем этого витамина. Наблюдение продолжалось до 10 лет. Оказалось, что при дефиците витамина D риск рака головы и шеи был выше на 56 процентов. Связь сохранялась для разных типов опухолей, включая рак гортани и рак полости рта.

Ученые также обнаружили возможную зависимость от уровня витамина D: при умеренной нехватке риск был повышен слабее, чем при выраженном дефиците. Наиболее заметной эта связь оказалась у людей старше 50 лет, тогда как у более молодых пациентов ее не выявили.

Авторы подчеркивают, что исследование было наблюдательным, поэтому оно не доказывает, что дефицит витамина D напрямую вызывает рак. Однако результаты показывают, что уровень витамина D может быть важным фактором при оценке долгосрочных рисков для здоровья.

Ранее стало известно, что инсулинорезистентность и дефицит витамина D повышают риск проблем с сердцем.

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