Россиянам назвали удешевляющие образ детали

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Россиянам назвали удешевляющие образ детали
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Арт-директор французского бренда Michel Katana Наталья Семенова назвала россиянам удешевляющие образ детали. Ее комментарий публикуют «Известия».

По словам эксперта, испортить внешний вид способен избыток крупных логотипов и декора.

«Если в одном образе одновременно присутствуют яркая одежда, массивные украшения, заметная сумка и другие выразительные детали, они начинают конкурировать между собой. Гораздо гармоничнее смотрятся комплекты, построенные вокруг одного главного акцента», - объяснила она.

При этом визуально дорогой образ складывается из качества материалов и состояния вещей. Так, ухудшить впечатление способны предметы гардероба из синтетики и искусственной кожи и изделия, которые потеряли форму, растянулись, потрескались или потерлись.

В июне стилист и телеведущий Александр Рогов назвал россиянкам самую модную вещь в гардеробе на лето.

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