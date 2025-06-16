В МВД прокомментировали информацию о разработке нового дизайна паспорта гражданина России

16.06.2025 | 17:43

МВД опровергло информацию о разработке нового дизайна паспорта гражданина Российской Федерации. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, Министерство внутренних дел России, так же как и другие федеральные органы исполнительной власти, не разрабатывало новый вид паспорта взамен действующего. Кроме того, она отметила, что законодательных инициатив по указанной тематике в МВД России также не поступало.

Официальный представитель МВД России заявила, что появившаяся в СМИ и Telegram-каналах информация о новом дизайне паспорта гражданина России не соответствует действительности.

Также она добавила, что в рамках текущей работы в ведомстве прорабатываются вопросы совершенствования форм-фактора паспорта и усиления степени его защиты.

Ранее сообщалось, что административный штраф в размере от 100 до 300 рублей грозит за незаконное изъятие паспорта гражданина России.