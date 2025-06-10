Заводской рабочий за год вынес два килограмма золота в волосах

10.06.2025 | 12:35

Заводской рабочий украл с производства в Швейцарии два килограмма золота, спрятав его в волосах. Об этом сообщает Repubblica.

38-летний итальянец год крал золото из швейцарского завода в провинции Комо, засовывая самородки небольшого размера в дреды.

За год он сумел вынести около двух килограммов драгоценного металла общей суммой 150 тысяч евро (13,5 миллиона рублей). Металлодетекторы не срабатывали, так как охранники не догадывались проверить его пышную прическу, где он прятал добычу.

Полиция вышла на вора случайно - во время проверки ломбарда в городе Ро. Злоумышленник пытался продать 250-граммовый слиток за 23 тысячи евро (около двух миллионов рублей) и запутался в показаниях. На допросе мужчина признался, что уволился с завода в январе, но до этого успел совершить серию краж. Ему грозит тюрьма.

Ранее сообщалось, что в США нашли картину знаменитого канадского художника, которую украли из галереи в 2021 году. Работу Жана-Поля Риопеля нашли на помойке в Нью-Йорке.