В стране и мире

В России заговорили о необходимости нового повышения тарифов на электроэнергию

Печать
Telegram

Федеральная сетевая компания «Россети» видит необходимость в дополнительном повышении тарифов на передачу электроэнергии конечным потребителям. Об этом заявил глава корпорации Андрей Рюмин в ходе выступления на ЦИПР-2025, его слова приводит корреспондент «Ленты.ру».

Эта мера нужна в том числе для реализации программы технологической независимости электроэнергетики в России, отметил он. В настоящее время для «Россетей» индексация тарифов является единственным источником инвестирования, пояснил Рюмин. К 2030 году на эти цели понадобится в общей сложности 300 миллиардов рублей.

Выполнить поставленную задачу без дополнительного повышения тарифов на электроэнергию будет крайне трудно, добавил глава сетевой компании. «Сейчас в тарифных источниках есть около 30 процентов этих денег (от требуемых 300 миллиардов рублей - прим. «Ленты.ру»)», - констатировал он. Нынешний план индексации тарифов, представленный Минэкономразвития, не позволяет привлечь необходимую сумму, посетовал Рюмин. «Остальное, конечно, потребует дополнительного роста тарифов», - заключил глава компании.

В сценарных прогнозах макропрогноза предусматривалось повышение тарифов на передачу электроэнергии по сетям для всех категорий потребителей на 9,8 процента в 2026 году, а по единой энергосети (тариф ФСК) - на 12,1 процента. В 2027 году тарифы сетей могут вырасти еще на 6,3 процента, Единой национальной энергетической сети (ЕНЭС) - на 9,3 процента. В 2028-м речь может идти о дополнительном увеличении на 4,2 и 4,3 процента соответственно. Корректировка связана в том числе с изменением прогнозного уровня инфляции. На этот год оценку повысили с 4,5 до 7,6 процента.

Ранее в Госдуме (ГД) напомнили россиянам о грядущей индексации тарифов на электроэнергию на 12,6 процента. Плановое повышение произойдет с 1 июля 2025 года. В следующем году, отметил первый зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, ставки поднимутся еще 9,3 процента. С июля 2027 года рост тарифов составит 6,9 процента, а с июля 2028-го - еще 4,9 процента.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме

  • Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в преддверии Дня России

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте