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Определен ускоряющий накопление жира компонент пищи

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Переизбыток олеиновой кислоты — жирной кислоты, содержащейся в оливковом масле, — может провоцировать ожирение. К такому выводу пришли американские ученые, опубликовавшие исследование в Cell Reports.

В серии экспериментов на мышах исследователи из Медицинского колледжа Оклахомы и Йельского университета сравнили влияние разных типов жиров — из кокосового масла, сала, молочных продуктов и сои. Только олеиновая кислота стимулировала ускоренное размножение предшественников жировых клеток. Это происходило за счет активации белка AKT2 и подавления белка-регулятора LXR.

Авторы объясняют: чем больше таких клеток, тем выше потенциальная способность организма накапливать жир. При избытке калорий это может привести к ожирению и связанным с ним заболеваниям — от диабета до сердечно-сосудистых нарушений.

Ученые подчеркивают, что полностью исключать олеиновую кислоту не нужно — в умеренных количествах она полезна. Однако при склонности к ожирению и болезням сердца стоит ограничить потребление продуктов с ее высоким содержанием, включая переработанные жиры и некоторые виды фастфуда.

Ранее ученые установили, что ожирение и нарушения сна образуют замкнутый круг. Лишний вес повышает риск апноэ, бессонницы и других расстройств, а недосып, в свою очередь, усиливает аппетит, тормозит обмен веществ и способствует накоплению жира.

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Источник — lenta.ru
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