Россиянам назвали защищающий от рака десерт

31.03.2025 | 13:20

Врач-иммунолог Андрей Продеус назвал россиянам в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале десерт, защищающий от развития одного вида рака. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

Ведущие программы заявили, что японский десерт моти содержит рисовую муку, которая является источником резистентного крахмала.

По словам Продеуса, при употреблении этого вещества выделяются особые жирные кислоты, полезные для кишечника.

Иммунолог также рассказал о результатах исследования, которые подтверждают полезные свойства резистентного крахмала. Он сообщил, что у людей, которые регулярно его употребляли, риск развития рака кишечника снижался.

«Почему? Потому что эти жирные кислоты тормозят развитие опухоли», - объяснил иммунолог.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева назвала лучший на свете десерт. Таковым она сочла лимонный сорбет.