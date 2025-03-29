Россиянам подсказали способ уберечь себя от самокатчиков

29.03.2025 | 14:45

Количество пациентов травматологического отделения увеличивается, когда наступает сезон самокатов, рассказал травматолог-ортопед, вертебролог, руководитель лаборатории патологии позвоночника, ведущий научный сотрудник СПБ НИИФ Денис Наумов. Способ уберечь себя от связанных с самокатами травм он подсказал россиянам в беседе с «Лентой.ру».

Врач предупредил, что столкновение с самокатом на тротуаре может закончиться для пешехода ушибами, переломами, черепно-мозговыми травмами, а в отдельных случаях — необходимостью длительной реабилитации или даже летальным исходом. Чтобы минимизировать риски, Наумов призвал россиян быть внимательными и правильно действовать в случае столкновения.

«Опасными традиционно считаются зоны пешеходных переходов и выходов из-за угла, из зданий и подъездов. Чтобы обезопасить себя перед тем, как выйти на тротуар, важно остановиться на секунду и осмотреться, особенно если обзор ограничен стенами, машинами или крыльцом. Если вы выходите с ребенком, держите его за руку, так как часто дети выбегают вперед и могут стать жертвой наезда», — посоветовал он.

Врач также порекомендовал держаться правой стороны тротуара во время прогулки и не слушать музыку в наушниках на полную громкость.

«Однако осторожность все равно может не уберечь от наезда. В таком случае важно понимать, как падать и оценивать свое состояние после. Если после падения вы чувствуете головокружение, резкую боль или кратковременную потерю сознания, не пытайтесь встать — это может говорить о черепно-мозговой травме и других нарушениях. Лучше дождаться скорой помощи», - сказал Денис Наумов.

Если столкновения с самокатчиком избежать не удалось, травматолог призвал при падении не выставлять руки вперед — это может привести к перелому лучевой кости. По слова доктора, во время падения по возможности нужно слегка согнуть руки и ноги, чтобы погасить удар за счет сгибания суставов. Лучше всего сгруппироваться и постараться упасть на бок, внешнюю сторону ягодицы, плечо, а не на спину или голову. Это снизит вероятность повреждения позвоночника, уточнил Наумов.

«При падении постарайтесь закрыть голову руками и направлять лицо в сторону от земли — это уменьшит риск черепно-мозговой травмы. Если удар пришелся на колено или локоть — не сгибайте резко конечность сразу после удара, дайте организму немного восстановиться», — добавил врач.

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