В России захотели упростить покупку автомобилей

25.03.2025 | 16:44

Минфин России предложил изменить валютное законодательство и разрешить покупать автомобили у нерезидентов-граждан ЕАЭС за наличную валюту. О желании упростить покупку машин со ссылкой на письмо за подписью заместителя министра финансов Алексея Моисеева в адрес президента Национального автомобильного союза (НАС) сообщает газета «Известия».

Представители ведомства отмечают, что в условиях ограничений трансграничных платежей важно отменить возможную ответственность граждан за сделки с использованием иностранной валюты.

«Минфином России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и Банком России будет проработан вопрос разрешения проведения на территории РФ валютных операций между резидентами государств - членов Евразийского экономического союза в наличной форме в валюте Российской Федерации», - отмечают в письме.

Согласно 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», покупка товаров или услуг за наличные у нерезидента является валютной операцией и, если гражданин России покупает у иностранца автомобиль, расчеты по сделке должны производиться только переводом денег на банковские счета - в российском или зарубежном банке. В противном случае гражданину грозит штраф в 20–40 процентов от суммы сделки.

По словам вице-президента НАС Яна Хайцеэра, сделки с автомобилями за наличные - не редкость.

«Россия входит в единое таможенное пространство с другими странами ЕАЭС, товары между этими странами свободно перемещаются в рамках единого рынка. В условиях санкционного давления и трудностей с трансграничными банковскими операциями в ряде случаев наличные платежи являются единственным возможным способом заплатить за приобретаемый автомобиль. В этих условиях целесообразно вывести подобные сделки из-под действия закона "О валютном регулировании и валютном контроле"», - отметил он.

Впервые штрафовать граждан за покупку автомобилей у иностранцев за наличные деньги начали в феврале. Так, жительница Москвы купила Kia Sorento за 2,85 миллиона рублей у гражданина Киргизии за наличные и выплатила 855 тысяч рублей штрафа.