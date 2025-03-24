В России начали останавливаться маслозаводы

24.03.2025 | 15:19

Группа компаний «ЭФКО» сообщила об остановке на юге России работы двух маслоэкстракционных заводов (МЭЗ). Причиной такого решения названы убытки, которые несут производители в текущих условиях, сообщает РБК.

В пресс-службе уточнили, что оба предприятия ориентированы в первую очередь на внешнюю торговлю, но сейчас переработка подсолнечника с последующим экспортом возможна только себе в убыток. Компания указывает, что другие участники рынка также останавливают производственные процессы.

Впрочем, в «ЭФКО» подчеркивают, что решение является временным и операционным, связанным с волатильностью рынка, в том числе со слишком крепким рублем, а не с фундаментальными факторами.

До этого издание сообщало, что отпускные цены сельхозпроизводителей на юге России на масличное сырье поднялись выше отметки 50 рублей за килограмм. Однако с учетом экспортной цены на подсолнечное масло, которая составляет 94 рубля за килограмм, подсолнечник такой же массы должен обходиться не дороже 39-40 рублей для рентабельности выпуска.

Ранее сообщалось, что в Северной Осетии из-за понесенных убытков пришлось закрыть завод «Кристалл» по производству меди. Как объяснили в министерстве промышленности и инвестиций региона, на имеющемся оборудовании требуемого качества производимой меди и необходимых объемов достичь не получилось.