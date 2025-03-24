Михаила Ефремова освободили досрочно. Что ждет известного актера на свободе?

24.03.2025 | 15:13

Российскому актеру Михаилу Ефремову, осужденному за ДТП, одобрили условно-досрочное освобождение (УДО). Соответствующее решение вынес Алексеевский суд Белгородской области. Об этом в понедельник, 24 марта, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным Telegram-канала Mash, на заседании Ефремов просил выпустить его по УДО по состоянию здоровья - за последние полгода актера трижды обследовал врач-пульмонолог. По словам медика, заключенного необходимо срочно лечить.

О том, что Михаил Ефремов подал ходатайство об УДО, стало известно 26 февраля.

Ефремов на заседании назвал алкоголь своим главным врагом

На заседании в Алексеевском суде Ефремов заявил, что больше не будет пить и никогда не сядет за руль. По словам артиста, он все осознал и не было ни одного дня, когда он не думал о своем грехе. Ефремов также отметил, что все переосмыслил в колонии, там же произошла переоценка его ценностей.

Актер признался, что в колонии красил, убирал мусор, снимал кино и даже занимался КВН, но тоскует по профессии и хочет приносить пользу обществу.

Прокурор заявил об искуплении вины осужденным

На заседании в Алексеевском суде Белгородской области прокурор заявил, что актер Ефремов искупил свою вину за смертельное ДТП и готов выйти на свободу по УДО.

Прокурор указал, что подсудимый исправился, цель уголовного наказания достигнута, поэтому он одобрил ходатайство об условно-досрочном освобождении. Вместе с тем прокурор напомнил о запрете на управление транспортом сроком на три года после освобождения актера.

Освобожденного актера обеспечат работой в кино

Освободившийся по УДО Ефремов получит работу - о том, что режиссеры делали пробы с ним, сообщалось в январе. Для этого они приезжали к нему в колонию.

Также собеседник телеканала отметил, что отдельное внимание режиссеры уделяют зубам Ефремова, так как у осужденных бывают с ними проблемы. Однако, уточняет инсайдер, Ефремову удалось сохранить зубы в целости. Впрочем, другую информацию в мае 2024 года озвучивала подруга Ефремова - ресторатор Татьяна Беркович.

«У него здоровья не осталось, у него тяжелейшее заболевание ХОБЛ, это заболевание легких. Он безумно аллергичный, выпали зубы, и я считаю, что, конечно, он достаточно заплатил цену за то, что он сделал. Три с половиной года - это большой срок, тем более он сидит в Белгороде», - рассказала Беркович.

Она также отмечала, что самым страшным наказанием для актера является его собственное.

Актера осудили за ДТП в 2020 году

Михаил Ефремов был осужден на восемь лет лишения свободы за ДТП, произошедшее на Садовом кольце вечером 8 июня 2020 года. Актер, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем своего внедорожника, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого Сергей Захаров получил травмы, ставшие летальными.

Как сообщал Mash весной 2024 года, родственники Захарова были против УДО актера и хотели, что тот отсидел полный срок. Семья потерпевшего, как отмечалось, на тот момент не простила звезду. Они, в частности, объясняли это тем, что ни сам Ефремов, ни его адвокат не извинились лично - это сделали лишь друзья артиста.

Уточнялось, что Ефремов хотел выйти с пострадавшими на связь - по данным Mash, он собирался написать письмо с извинениями и передать его семье через адвоката.

Суд над Ефремовым запомнился странной тактикой его защиты

После ДТП Ефремов сначала покаялся в содеянном, а затем заявил, что не помнит произошедшего. Позже он объяснил первоначальное признание вины в аварии похмельем. На протяжении судебного процесса актер отрицал свою вину в гибели Сергея Захарова, но на последнем заседании признал ее.

Во время следствия и суда Ефремов находился под домашним арестом. Уже перед приговором адвокат артиста Эльман Пашаев объяснил, что признание актером вины на начальном этапе «ничего бы не дало». Адвокат заявил, что у семьи Ефремова претензий к нему нет, а выбранная тактика защиты актера была верной: подсудимый имеет право «тысячи раз менять показания», суд принимает лишь последнее слово.

Защитник был уверен, что гособвинение запросило для его подзащитного 11 лет колонии вовсе не из-за меняющейся позиции актера, а из-за сатирических стихов, которые читал Ефремов.