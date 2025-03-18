Врач рассказал о профилактике угрожающего россиянам синдрома «мертвых ягодиц»

18.03.2025 | 10:48

Тендинопатия, также известная как синдром «мертвых ягодиц», возникает при сидячем образе жизни, из-за длительных поездок на автомобиле или из-за неправильного выполнения спортивных упражнений, объяснил травматолог-ортопед центра «Медфрендс» Мурат Хасароков. О профилактике этого угрожающего россиянам состояния он рассказал в разговоре с «Лентой.ру».

Врач объяснил, что при развитии этого синдрома ягодичные мышцы становятся пассивными и перестают функционировать должным образом. Впоследствии нагрузка переходит на ноги и спинной отдел. Такие изменения могут привести к болям и возникновению проблем в пояснице, бедрах, коленях и икроножных мышцах, предупредил ортопед.

В основном амнезия мышц появляется из-за малоподвижного образа жизни. Стоит отметить, что сон на боку в позе «эмбриона» также снижает упругость ягодичных мышц, поскольку они долгое время находятся в растянутом положении, пояснил специалист.

По словам Хасарокова, на наличие синдрома «мертвых ягодиц» указывают постепенные изменения в осанке и наклон таза вперед. Кроме того, при нем могут появиться судороги в ногах, боли в подколенных сухожилиях. При этом мышцы пресса ослабевают, а мышцы-сгибатели бедра становятся жестче.

Врач рассказал, что самостоятельно выявить данную проблему можно, если встать максимально естественно и сфотографировать себя в профиль. Плечо, поясница, тазовая кость, колено и лодыжка должны образовывать прямую линию, если же таз «выпадает» из нее вперед и вниз, значит, мышцы ягодиц ослаблены.

В качестве профилактики Хасароков рекомендовал выполнять упражнения с подъемом таза, наклоны, приседания и отведения ног в сторону. Справиться с этой проблемой также можно, если выполнять ягодичный мостик, боковую планку и выпады.

Ранее фитнес-тренер Юлия Гуляева посоветовала упражнения для красивой осанки. Она порекомендовала начать с упражнения, которое называется Hip hinge. Также эффективным тренер назвала упражнение «плавание».