В стране и мире

Россиян предупредили о последствиях употребления воды из чайника с накипью

Печать
Telegram

Вода из чайника с накипью может спровоцировать заболевания почек и сосудов, предупредила эндокринолог, диетолог Оксана Михалева. О последствиях она поговорила с РИАМО.

Врач объяснила, что накипь в чайнике - это отложения солей кальция и магния. Если употреблять такую воду, эти вещества способны накапливаться в организме, а при избытке кальция организм будет пытаться вывести этот микроэлемент, активно задействовав для этого почки.

«Со временем это может привести к образованию так называемого "песка", а затем и камней. И даже если этого не произойдет, постоянная нагрузка на почки приводит к ухудшению их работы и повышает риск развития хронических заболеваний», - предупредила Михалева.

Врач добавила, что вода из чайника с накипью опасна и для сосудов, особенно у людей старше 50 лет: кальций делает сосуды менее эластичными и провоцирует образование атеросклеротических бляшек. «Это особенно опасно для людей с дефицитом витамина D - при его нехватке кальций поступает не в кости, как это должно происходить, а напрямую в почки», - уточнила доктор.

Чтобы избежать этих проблем, Михалева порекомендовала кипятить только очищенную воду. Важно также периодически удалять накипь с чайниками с помощью лимонной кислоты или уксуса и в целом следить за состоянием этого бытового прибора.

Ранее диетолог Ольга Ермошина рассказала, как избавиться от запора. Для этого она посоветовала изменить рацион и добавить в него фрукты и овощи.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети