Россиян предупредили о последствиях употребления воды из чайника с накипью

Вода из чайника с накипью может спровоцировать заболевания почек и сосудов, предупредила эндокринолог, диетолог Оксана Михалева. О последствиях она поговорила с РИАМО.

Врач объяснила, что накипь в чайнике - это отложения солей кальция и магния. Если употреблять такую воду, эти вещества способны накапливаться в организме, а при избытке кальция организм будет пытаться вывести этот микроэлемент, активно задействовав для этого почки.

«Со временем это может привести к образованию так называемого "песка", а затем и камней. И даже если этого не произойдет, постоянная нагрузка на почки приводит к ухудшению их работы и повышает риск развития хронических заболеваний», - предупредила Михалева.

Врач добавила, что вода из чайника с накипью опасна и для сосудов, особенно у людей старше 50 лет: кальций делает сосуды менее эластичными и провоцирует образование атеросклеротических бляшек. «Это особенно опасно для людей с дефицитом витамина D - при его нехватке кальций поступает не в кости, как это должно происходить, а напрямую в почки», - уточнила доктор.

Чтобы избежать этих проблем, Михалева порекомендовала кипятить только очищенную воду. Важно также периодически удалять накипь с чайниками с помощью лимонной кислоты или уксуса и в целом следить за состоянием этого бытового прибора.

