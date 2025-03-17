17.03.2025 | 10:29

В России захотели ввести уголовное наказание для владельцев животных за смерть человека из-за нападения питомцев.

Такой законопроект подготовили к внесению депутаты «Единой России», пишут «Известия».

В случае принятия законопроекта, максимальное наказание может составить до трех лет лишения свободы.

Законопроект разработали в связи с участившимися случаями нападения домашних животных на людей в России, некоторые из которых заканчивались трагически.

Ранее российский депутат Владимир Бурматов предложил ввести уголовную ответственность за самовыгул собак. Он заявил, что направил в правительство законопроект, предлагающий увеличить штрафы за самовыгул животных до 50 тысяч рублей. Также инициатива предполагает уголовную ответственность, если в результате самовыгула животное напало на кого-то.