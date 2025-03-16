В России ужесточат проверку водителей на алкоголь и наркотики. Об этом пишет «Парламентская газета» («ПГ») со ссылкой на соответствующий проект приказа Минздрава.
Среди изменений - обязательное письменное согласие на медосвидетельствование, поскольку любые медицинские процедуры по закону могут проводиться только после подписания соответствующего документа.
Без него водитель будет автоматически считаться виновным.
При этом, если человек ранен и ему нужна помощь, у него автоматически будут брать кровь на анализ без замера выдыхаемого воздуха.
Кроме того, расширен список наркотиков, на которые будет проводиться тест. В частности, теперь в перечне указан мефедрон.
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