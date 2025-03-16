Названо лучшее время отхода ко сну для взрослых

16.03.2025 | 14:57

Доктор психологических наук Линелль Шнееберг назвала лучшее время для отхода ко сну в зависимости от возраста. Своими рекомендациями для детей и взрослых она поделилась в беседе с изданием HuffPost.

Психолог обратила внимание на то, что лучшее время для засыпания меняется на протяжении жизни. В зависимости от возраста она посоветовала придерживаться следующих правил:

- новорожденные (0-3 месяца): нет рекомендаций;

- младенцы (4-11 месяцев): с 18:00 до 19:00 часов;

- дети (1-2 года): с 19:00 до 19:30 часов;

- дошкольники (3-5 лет): с 19:00 до 20:00 часов;

- дети школьного возраста (6-13 лет): с 20:00 до 21:30 часов;

- подростки (14-17 лет): с 21:00 до 22:30 часов;

- молодежь (18-25 лет): с 20:00 до 00:00 часов;

- взрослые (26-64 года): с 20:00 до 00:00 часов;

- пожилые люди (старше 65 лет): с 20:00 до 00:00 часов.

При этом психолог подчеркнула, что эта информация носит рекомендательный характер, поскольку все люди разные.

«Если вас устраивает текущий режим сна, придерживайтесь его. Если же ваш образ жизни требует ложиться в другое время, отдавайте предпочтение полноценному ночному отдыху, а не тому, чтобы заснуть в "идеальное" время», - пояснила Шнееберг.

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