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В стране и мире

Производитель туалетной бумаги Zewa сменит название в России

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Компания «ЭвоКом» перезапустит бренд туалетной бумаги, бумажных полотенец и салфеток Zewa под названием Zemma. О смене названия со ссылкой на представителей компании сообщает РБК.

Ребрендинг будет проходить постепенно: анонсировать выпуск товаров под новым названием начнут с марта, а полный переход на новый бренд завершится в 2026 году.

«Такой поэтапный подход к ребрендингу Zewa был выбран компанией, чтобы максимально охватить потребителей бренда и подготовить их к смене названия», - отметили производители товаров.

По словам гендиректора компании, новое название отвечает критериям «привлекательности, преемственности, соответствия категории, легкости запоминания и воспроизведения», на которые ориентировался производитель. При выборе нового имени для бренда готовили несколько вариантов и тестировали их на потребителе.

Ранее «Эволюция комфорта» сменила название бренда товаров женской гигиены на русифицированный вариант. Теперь прокладки будут называться «Либресс». В пресс-службе заверили, что изменения коснулись только названия, но не состава и технологии производства. Первые прокладки с новым названием поступили в продажу в мае 2024 года.

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Источник — lenta.ru
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