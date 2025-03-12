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В стране и мире

Холодец оказался способен разрушить симпатию между россиянами

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Дейтинг-сервис «VK Знакомства» выяснил, что у 81 процента россиян есть «красные флаги» в еде. Наиболее опасным в этом отношении оказался холодец - почти половина опрошенных (45 процентов) россиян признались, что любовь к этому блюду оттолкнет их от потенциального партнера. Результаты исследования оказались в распоряжении «Ленты.ру».

На втором месте оказалась печень (34 процента), на третьем - оливье с яблоком, против любви к которому высказался 21 процент участников опроса.

Среди самых отталкивающих вкусовых сочетаний также были названы арбуз с хлебом и сыром - 16 процентов, окрошка на кефире - 12 процентов, пицца с ананасами и картошка фри с мороженым - по 9 процентов.

Также вызывающими негативные эмоции предпочтения партнера в еде могут оказаться любовь к суши с майонезом, молочному супу и томатному соку.

При этом стало известно, что подстраиваться под пищевые привычки партнера готовы лишь 12 процентов респондентов.

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Источник — lenta.ru
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