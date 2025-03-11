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В стране и мире

В Центробанке заявили о введении ограничений на выдачу ипотеки

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Центробанк (ЦБ) введет новые ограничения на выдачу ипотеки и автокредитов. Об этом в разговоре с «Российской газетой» заявила директор департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова.

Правила выдачи будут изменены с 1 апреля. Лимиты рискованных выдач, по словам главы отдела ЦБ, могут затронуть заемщиков с сомнительной платежеспособностью - ограничения распространятся на тех ипотечников, чей показатель долговой нагрузки превышает 80 процентов. Также лимиты хотят установить на кредиты с первоначальным взносом в размере менее 20 процентов.

«Мы видим, что низкий взнос в сочетании с большой долговой нагрузкой существенно повышает шансы выхода на просрочку», - пояснила Данилова.

Нововведения также вероятны в области автокредитования. Как сообщается, Центробанк намерен пересмотреть лимиты для заемщиков с высокими показателями долговой нагрузки. Кроме того, под ограничения могут попасть и заемщики, оформляющие кредит не для покупки автомобиля, а на другие цели под залог машины.

Ранее в Центробанке заверили, что массовых банкротств среди отечественных застройщиков не предвидится. С трудностями, как ожидается, столкнутся лишь отдельные компании, общей тенденция не станет.

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Источник — lenta.ru
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