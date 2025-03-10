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В стране и мире

Производители предупредили о росте цен на пиво в России

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Еще два крупных производителя заявили о подорожании пива в России. Как пишет «Коммерсантъ», Московская пивоваренная компания (производит «Хамовники», «Жигули Барное», «Граф Орлов», Hollandia) и «Балтика» (производит напитки под брендами «Балтика», «Чешский медведь», «Арсенальное») объявили ретейлерам о повышении отпускных цен.

МПК сообщает об индексации в среднем на 10-15 процентов, а «Балтика» пока не дала конкретики относительно увеличения стоимости. Среди причин называют увеличение размера акциза (он повысился с 26 до 30 рублей за литр) и нестабильность курса валют: большую часть сырья приходится ввозить из-за границы.

Независимый эксперт Алексей Небольсин указал, что в России практически не производится хмель. Со своей стороны собеседник газеты из крупной пивоваренной компании отметил, что на увеличение цен также влияет высокая ключевая ставка ЦБ и общий рост инфляции.

Еще на себестоимость выпуска пива серьезно давит и необходимость увеличивать фонд оплаты труда, доля которой сейчас в общих затратах некоторых производителей уже достигает 40 процентов, рассказал совладелец дистрибутора SVAM Group и пивоварни Gletcher Игорь Хавский.

Почти все российские производители пива уже подняли отпускные цены. В конце 2024 года это сделали крупные игроки: AB InBev Efes, Medovarus, белорусской ООО «Криница-Трейд», а также дистрибутор «Госселайн Логистикс».

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Источник — lenta.ru
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