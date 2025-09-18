Сетевое издание|18+|Четверг|18 сен 2025|14:51
В стране и мире

Россиянам начали активнее продавать просрочку

В России в последние месяцы растет число зарегистрированных случаев попыток продажи просроченной продукции в магазинах. Об этом со ссылкой на выявленную Роспотребнадзором тенденцию пишут «Известия».

Если в апреле 2025 года было зафиксировано 4,2 тысячи нарушений со стороны физических и почти 14 тысяч со стороны юридических лиц, то в августе их число выросло до 4,8 тысячи и почти 15 тысяч соответственно.

«То есть количество нарушителей снизить не удается», - говорится в законопроекте ведомства об автоматическом режиме штрафов.

Документ предусматривает поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Речь идет о перечне товаров, подлежащих обязательной маркировке. Санкции к продавцу могут быть применены после того, как товар с истекшим сроком годности будет продан.

Размер наказания за такое нарушение уже установлен ранее. Для индивидуального предпринимателя он равен 30-40 тысячам рублей, а для юридического лица - 300-600 тысяч рублей.

Отдельно законопроект предлагает ввести штраф в размере 50 тысяч рублей для продавцов, не зарегистрировавшихся в системе маркировки, поскольку их по-прежнему в стране довольно много. Вместе с тем в Роспотребнадзоре напомнили, что в целях снижения административной нагрузки на бизнес взыскания начнут действовать с 2026 года.

Глава общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов напомнил, что просрочку продают из-за моратория на проверку бизнеса, из-за которых продавцам выгоднее платить редкие штрафы. По его мнению, автоматизация штрафов станет серьезным ударом по такой практике.

Однако глава общественной организации «Опора России» Александр Калинин подчеркнул, что бизнес выступает категорически против поправок. Он напомнил, что автоматические штрафы очень трудно оспорить, а товар с истекшим сроком годности и без того не должен проходить на кассе. Получается, что одна и та же система сначала пропускает товар, который пропустить не должна, а потом выписывает штраф продавцу, что выглядит сомнительно.

Ранее бизнес рассказал, что система маркировки «Честный знак» фактически не защищает рынок от подделок, а маркировку можно купить хоть на рынке. Представитель Центра развития перспективных технологий (регулятор «Честного знака») опроверг эту информацию, подчеркнув, что маркировка всегда заказывается официально.

Источник — lenta.ru
