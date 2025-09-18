Сетевое издание|18+|Четверг|18 сен 2025|14:51
В стране и мире

Роспотребнадзор заявил об отсутствии оснований для локдауна из-за вспышки ОРВИ

Несмотря на рост заболеваемости ОРВИ, в России нет никаких оснований для введения локдауна. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Никаких дополнительных мер регулирования водиться не будет, мы не предполагаем это делать, в этом нет никакой необходимости. Оснований [для введения локдауна] нет никаких», — отметила Попова.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина допустила объявление Роспотребнадзором частичного или полного локдауна в РФ из-за надвигающейся эпидемии ОРВИ и гриппа.

При этом она подчеркнула, что решение будет принимать Роспотребнадзор на основании своих данных. «Локдаун будет или нет - пока сложно сказать. Роспотребнадзор должен сказать, нужно ли закрывать классы, школы, детские дошкольные учреждения или уходить на удаленку. У них есть определенная статистика, которую они ведут каждый день. Все может быть», - рассказала Соломатина.

В России действительно продолжается рост заболеваемости респираторными вирусами. По данным Роспотребнадзора, за неделю количество заболевших ОРВИ выросло на 63,8 %, среди школьников заболеваемость выросла в 2 раза. При этом в ведомстве отметили, что такая динамика характерна для данного периода года и связана с окончанием отпусков и формированием детских организованных коллективов.

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что вспышка заболеваемости ОРВИ не приведет к локдауну в стране.

«Заболеваемость ОРВИ - это сезонное явление, оно наблюдается всегда. Это нормальная, стандартная эпидемическая ситуация, которая возникала десятилетиями», - уточнил Леонов. Он также сообщил об отсутствии необходимости в принятии дополнительных мер в России. Депутат подчеркнул, что специалисты Роспотребнадзора совместно с региональными министерствами здравоохранения держат ситуацию под контролем.

О том, что в России могут ввести локдаун из-за роста заболеваемости ОРВИ, написали некоторые российские СМИ. Среди них - «Абзац», «Ридус», «Главный региональный», «Общественная служба новостей» и другие.

Источник — lenta.ru
