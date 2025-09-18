18.09.2025 | 12:56

Задача про беспилотник попала в российский учебник математики. Соответствующую фотографию опубликовал Telegram-канал «Умельцы-Фронту».

Второклассникам предлагается решить задачу о грузоподъемности беспилотников.

«Дрон-доставщик за один рейс может перемещать груз 2 килограмма, а квадрокоптер - в 5 килограммов. На сколько килограммов груза больше может перемещать квадрокоптер?» - написано на странице учебника.

По данным канала, такая задача включена в учебник 2025 года издания. При этом в задаче некорректно указаны наименования летательных аппаратов. Если дрон-доставщик - разновидность беспилотника по признаку применения, но квадрокоптер - общее название схемы дрона с четырьмя винтами.

Ранее воспитанникам детского сада в Свердловской области показали спектакль о приключениях сказочных героев в камуфляжном лесу. В качестве платы за просмотр с детсадовцев брали влажные салфетки - их передали российским бойцам.