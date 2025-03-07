Врач предупредила россиян об опасности поста для мозга

07.03.2025 | 16:07

Ограничения в питании могут негативно сказаться на формировании мозга и нервной системы, поэтому соблюдение поста может быть опасно для людей младше 20 лет предупредила россиян врач-диетолог Анна Басова. Об этом она рассказала в беседе с агентством «Москва».

По словам Басовой, людям младше 20 лет особенно нужна белковая пища. «Белок участвует в наборе мышечной массы, строении тканей и органов, формировании гормонов, иммунной системы. Постная пища не может обеспечить необходимое количество белка», — отметила врач. При этом белок, который содержится в постных продуктах — бобовых или грибах, — усваивается сложнее и не обладает полным набором незаменимых аминокислот, добавила она.

Диетолог считает, что после соблюдения ограничений в пост люди младше 20 лет будут восстанавливаться дольше, чем взрослые. Поэтому Басова порекомендовала поститься тогда, когда останавливается рост организма, формирование мозговых структур и центральной нервной системы.

Диетолог Оксана Михалева добавила, что Великий пост может неблагоприятно отразиться на здоровье пожилых людей с хроническими заболеваниями. Крупы, бобовые и орехи, содержащие растительный белок, в некоторых случаях могут вызвать проблемы с ЖКТ, предупредила она. Кроме того, обратила внимание специалистка, у пожилых людей может возникнуть дефицит белка и энергии — получить ее из растительной пищи сложнее.

Ранее диетолог Эмма Патель рассказала, какие продукты помогают облегчить боль в суставах. Она порекомендовала есть жирные сорта рыбы, такие как лосось, скумбрия, форель и сардины, а также имбирь, оливковое масло и ягоды.