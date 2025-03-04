Упрощение допуска газовщиков в дом посчитали опасным

04.03.2025 | 11:44

Идея упростить допуск газовщиков в дом несет в себе опасности. Новые правила могут создать лазейки для мошенников, об этом предупредил глава направления правового сопровождения споров в сфере ЖКХ и управления недвижимостью юридической группы «Яковлев и Партнеры» Сергей Сергеев в беседе с «Прайм».

По его словам, новый законопроект, который сейчас обсуждают в Госдуме, позволит коммунальщикам быстрее попадать в квартиры с газовым оборудованием, жильцы которых отказываются предоставлять доступ. Для этого газовщикам будет нужно получить судебное решение, уведомить собственника в присутствии приставов, прибыть на место и в случае отказа попасть внутрь жилья с помощью приставов.

Сергеев отметил, что поправки не предполагают взлома двери, однако судебное решение дает такое право приставам.

Благодаря этому в квартиры станет проще попасть не только газовщикам, но и мошенникам. Юрист призвал тщательно проработать законопроект, чтобы избежать такого исхода.

Ранее в Минстрое рассказали, как бороться с мошенниками в сфере ЖКХ. В ведомстве напомнили, что злоумышленники часто присылают поддельные квитанции, приглашают в фейковый домовой чат и выдают себя за сотрудников коммунальных служб.