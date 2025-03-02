Skype прекратит работу в мае 2025 года

02.03.2025 | 09:25

Популярный сервис голосовых и видеозвонков Skype прекратит работу в 2025 году. Об этом пишет портал XDA Developers.

Сообщается, что в последнем обновлении программного обеспечения компании Microsoft содержится строчка, в которой пользователей призвали перейти на сервис Teams.

«С мая Skype не будет доступен», - также отмечается в этом заявлении.

Skype работал с 2003 года. Microsoft купила сервис в 2011 году. В 2017-м компания создала программу с аналогичным функционалом Teams. XDA Developers подчеркивает, что Microsoft агрессивно предлагала пользователям перейти на новый сервис.

В июне 2024 года популярный мессенджер ICQ официально завершил работу. В сообщении компании призвали пользователей перейти на другие сервисы для общения.