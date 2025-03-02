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Россиянам рассказали о снижении урожая картофеля

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В хозяйствах всех категорий РФ в 2024 году собрали 17,83 миллиона тонн картофеля, что на 11,9 процента меньше, чем в предыдущем. Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщает «Интерфакс».

Урожай 2023 года оказался рекордным за 30 лет. Без учета хозяйств населения он составил 8,6 миллиона тонн. Прошлогодний же ранее оценивали в 7,2 миллиона тонн, что в целом совпало с итоговыми данными ведомства - сельхозорганизации собрали 4,351 миллиона тонн, а фермеры и индивидуальные предприниматели - 2,951 миллиона.

Как уточнили власти, основная доля производства картофеля в 2024-м как обычно пришлась на хозяйства населения.

Объем собранного на участках граждан также снизился, составив 10,528 миллиона тонн против 11,616 миллиона тонн годом ранее.

Ранее в Минсельхозе РФ объяснили снижение урожая неблагоприятными погодными условиями. На фоне такой динамики картофель оказался самым подорожавшим за год российским продуктом. Цены на него выросли на 92 процента, что эксперты объяснили прежде всего эффектом низкой базы — в 2023-м и 2022-м картофель, наоборот, дешевел на 15,8 и 31,5 процента соответственно.

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Источник — lenta.ru
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