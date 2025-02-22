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В стране и мире

У москвича конфисковали пуму Геркулеса

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Суд в Москве конфисковал у жителя столицы Сергея Татаринцева пуму, которую он содержал в квартире. Об этом сообщил Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».

Татаринцева признали виновным по административной статье о причинении вреда редким и находящимся под угрозой исчезновения видам животных. Помимо конфискации пумы, суд оштрафовал его на три тысячи рублей.

Как ранее сообщал НТВ, Татаринцев приобрел пуму по имени Геркулес еще котенком и содержал ее в однокомнатной квартире.

Уточнялось, что россиянин каждый день выгуливал хищника без намордника, что вызывало обеспокоенность у его соседей.

В 2021 году на Татаринцева из-за пумы пожаловалась певица, звезда музыкального реалити-шоу «Фабрика звезд» Виктория Дайнеко. Артистка заявила, что обратилась по поводу москвича и его хищника в прокуратуру.

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Источник — lenta.ru
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