Сетевое издание|18+|Суббота|21 дек 2024|15:05
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
-0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+2oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

В женском туалете петербургской школы нашли направленную на унитаз камеру

Печать
Telegram

В одной из школ Санкт-Петербурга нашли камеру, установленную в женском туалете. Об этом сообщает издание Baza в Telegram.

Издание отмечает, что камера направлена прямо на унитаз. Вышедшая на связь с ним десятиклассница сообщила, что камера была замаскирована — обмотана мусорным мешком.

Школьница сообщила о находке директору, после чего администрация образовательного учреждения вызвала полицию. Прибывшие на месте правоохранители изъяли устройство. Помимо камеры в тайнике находились ретранслятор и аккумулятор.

Ранее аналогичный случай был выявлен в Ярославской области, где камеры установили в туалетах для мальчиков.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала, что из-за этого некоторые школьники стесняются посещать туалет и вынуждены терпеть до дома.

Кадр из видео Baza.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте