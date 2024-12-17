Анну Седокову обвинили в доведении бывшего мужа до суицида

17.12.2024 | 12:25

Пользователи соцсети обвинили экс-солистку группы «ВИА Гра» Анну Седокову в смерти третьго мужа, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. На это обратил внимание Telegram-канал Mash.

По данным источника, артистку потребовали проверить по статье 110 («Доведение до самоубийства») УК РФ.

Часть комментаторов указали на то, что певица «увела» спортсмена из семьи и «довела» его до такого поступка. Другие пользователи, напротив, высказали Седоковой слова поддержки и попросили оставить ее в покое.

На данный момент комментарии на странице исполнительницы в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) закрыты.

Ранее Анна Седокова впервые вышла на связь после новостей о смерти экс-супруга Яниса Тиммы.