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В стране и мире

В Минцифры прокомментировали данные об ограничении использования иностранных мессенджеров

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В Минцифры России прокомментировали данные об ограничении использования иностранных мессенджеров в рабочих целях. В посте, опубликованном в Telegram, представители ведомства заявили, что инициатива находится в процессе доработки.

«В сети распространилась некорректная информация об ограничении использования иностранных мессенджеров в рабочих целях для некоторых предприятий. Инициатива еще дорабатывается», - сообщили в Минцифры.

В ведомстве уточнили, что предложение об ограничении использования иностранных мессенджеров является одной из мер по снижению и предупреждению случаев мошенничества в интернете. Согласно инициативе, сотрудники госведомств и банков смогут связываться с клиентами через российские мессенджеры после подтверждения через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).

«Если кто-то пишет гражданину от имени банка через иностранный мессенджер, это будет явным признаком мошенничества, так как официальная связь будет только через проверенные каналы от верифицированных сотрудников», - рассказали в Минцифры.

Ранее 9 декабря агентство «Интерфакс» сообщило, что Минцифры предложило ограничить использование мессенджеров в рабочих целях в ряде сфер деятельности. Утверждалось, что запрет могут распространить на сотрудников маркетплейсов и сервисов доставки, на работников банков и операторов связи, а также на гражданских служащих госслужбы и госслужащих субъектов РФ.

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Источник — lenta.ru
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