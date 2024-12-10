Сетевое издание|18+|Вторник|10 дек 2024|18:50
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-6oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-4oC
-3oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Россиянам назвали цену салата «Оливье» в 2024 году

Печать
Telegram

За год стоимость салата «Оливье» в России выросла на 2,35 процента. Об этом сообщили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). Выводы ее экспертов процитировали «Аргументы и факты».

В 2024 году стоимость базового набора для приготовления этого блюда на четырех человек увеличилась до 356 рублей. В своих расчетах эксперты ориентировались на рецепт, содержащий картофель, соленые огурцы, яйца, вареную колбасу, консервированный горошек, лук, морковь и майонез.

Особенно сильно за год подскочила стоимость картофеля, репчатого лука и консервированного горошка. При этом снизились цены яиц и вареной колбасы.

Ранее сообщалось, что в 2024 году приготовление салата «Оливье» обойдется россиянам на девять процентов дороже. Другое популярное блюдо, селедка под шубой, выросло в цене на 13 процентов.

При этом самый дешевый новогодний стол смогут накрыть в Мордовии и Удмуртии. На Чукотке он обойдется в 16 тысяч рублей, а на Камчатке и в Магадане - в 13,2 тысячи и 12,6 тысячи соответственно. В Москве речь идет о сумме в 10,5 тысячи рублей.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте