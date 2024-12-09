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В стране и мире

В России раскрыли дальнейшую судьбу Асада

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Москва никому не выдаст экс-президента Сирии Башара Асада, его ждет почетная старость в России. Такое заявление сделал старший научный сотрудник Центра АСТ Юрий Лямин в беседе со «Взгляд.ру».

«Россия не ратифицировала протокол подчинения Международному уголовному суду, поэтому кто бы ни выписывал ордера на арест Асада — Москва его не выдаст», — отметил политолог.

По словам Лямина, ни США, ни Европейский союз (ЕС) не смогут привлечь Башара Асада к ответственности.

Эксперт напомнил, что бывший президент Украины Виктор Янукович и экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден уже много лет живут в России, и никакие иностранные органы юстиции до них «не дотянулись». «Асада ждет у нас почетная старость», — добавил он.

8 декабря Башар Асад покинул Сирию и сложил президентские полномочия. Позднее выяснилось, что Россия предоставила ему убежище. На данный момент сложивший полномочия сирийский лидер вместе с семьей находится в Москве.

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Источник — lenta.ru
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