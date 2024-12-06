Опоздавшим на самолет россиянам разрешат лететь обратным рейсом

06.12.2024 | 16:07

Опоздавшим на самолет пассажирам разрешат улететь обратным рейсом, если билет уже был куплен. Об этом говорится в сообщении на сайте Минтранса России.

Уточняется, что соответствующий приказ вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Так, если пассажир купил билет в обе стороны и опоздал на рейс, перелет в обратном направлении автоматически не аннулируется. При этом важно, чтобы опоздание было вынужденным.

Ранее в Минтрансе России захотели дать пассажирам самолетов право самостоятельно регистрировать и сдавать свой багаж в авиагаванях.

Отмечается, что такую инициативу на имя министра транспорта Романа Старовойта направила Международная ассоциация аэропортов (МАА).