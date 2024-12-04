Россиян предупредили об опасных комнатных растениях

04.12.2024 | 12:14

Некоторые комнатные растения могут представлять серьезную опасность для здоровья, несмотря на их красоту и распространенность, предупредила в разговоре с «Лентой.ру» старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева. В особо группе риска, по ее словам, находятся дети и домашние питомцы.

«Популярный комнатный цветок диффенбахия имеет красивые листья и служит настоящим украшением интерьера. Однако его сок содержит оксалат кальция, который может вызвать сильное раздражение кожи, а при попадании в организм - нарушение работы сердца, воспаление слизистой оболочки желудка, отеки и проблемы с дыханием. Если дети или домашние животные случайно проглотят листок, это может привести к крайне неблагоприятным для здоровья последствиям», - предупредила Золотарева.

Оксалаты, по ее словам, также содержатся в таких популярных комнатных растениях как монстера, филодендрон, спатифиллум, эпипренум и каладиум. А в листьях английского плюща содержатся сапонины, вызывающие раздражение кожи и слизистых оболочек при контакте.

«Проглатывание и разжевывание листочка плюща приводит к тошноте, диарее и болезненным ощущениям в желудке, - рассказала эксперт. - В доме, где есть люди с аллергией на пыль, не рекомендуется держать растения, аккумулирующие пыль на листьях. Например, всеми любимые фиалки и бегонии. Если у вас есть такие растения, необходимо их регулярно очищать от пыли».

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